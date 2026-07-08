Er habe sich dabei in Selenskyjs Lage versetzt, sagte Trump weiter. Von Trump gefragt, ob er doch nach Moskau reisen würde, erwiderte der ukrainische Präsident: "Das ist schwierig. Es gibt viele ukrainische Drohnen dort." Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion immer wieder auch Ziele in der russischen Hauptstadt an.

Ein Treffen werde aber auf die eine oder andere Weise stattfinden, zeigte sich Trump überzeugt. "Etwas Positives wird passieren", sagte er.

Eine künftige Reise in die Ukraine schloss Trump ausdrücklich nicht aus. Auf die Frage, ob er die ukrainische Hauptstadt Kiew besuchen werde, sagte er: "Ja, würde ich." Zugleich fügte er hinzu, dass er dies lieber nach einem Ende des Krieges tun würde: "Ich hätte lieber, dass der Krieg vorbei ist." Sein Sicherheitsteam wäre von einer Reise während des Krieges auch wohl kaum begeistert, fügte er mit ironischem Unterton hinzu. Kiew sei aber auf jeden Fall eine "wunderschöne Stadt".

Unterdessen zeigte Washington auch Interesse am Kauf ukrainischer Kampfdrohnen. "Wir würden ukrainische Drohnen kaufen", sagte Trump laut Ukrinform auf eine Frage zum Stand des Drohnen-Deals zwischen der Ukraine und den USA. Er fügte hinzu, dass die Ukraine in der Lage sei, Drohnen in großen Stückzahlen herzustellen. Der Chef des Weißen Hauses bezeichnete es als beeindruckend, dass dies mitten im Krieg geschehe und Drohnen sogar in Kellern hergestellt würden.

Nach dem Gipfel gab es dann Trump-Lob für das Treffen in Ankara. "Wir hatten eine großartige Zeit. Wir haben gerade hier in der Türkei einen sehr erfolgreichen NATO-Gipfel abgeschlossen." Trump bedankte sich dabei explizit beim Gastgeber, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, sowie bei NATO-Generalsekretär Mark Rutte.

"Ich möchte nur sagen, dass in diesem Raum eine unglaubliche Liebe herrschte", erklärte Trump weiter. Er bedauere, dass die Presse nicht sehen konnte, was in dem Raum vor sich ging, denn dort hätten sich sehr kluge Menschen versammelt. Die Einigkeit im Raum sei unglaublich gewesen.