Manchmal entwickelt sich aus der gemeinsamen Arbeit am Set mehr als nur Freundschaft. Diese Erfahrung haben einige Co-Stars bekannter Filme schon gemacht und aus der Zusammenarbeit vor der Kamera entstand eine reale Liebesgeschichte. Im Video stellen wir Ihnen berühmte Romanzen vor, die am Filmset ihren Anfang nahmen.