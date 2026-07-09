Manchmal entwickelt sich aus der gemeinsamen Arbeit am Set mehr als nur Freundschaft. Diese Erfahrung haben einige Co-Stars bekannter Filme schon gemacht und aus der Zusammenarbeit vor der Kamera entstand eine reale Liebesgeschichte. Im Video stellen wir Ihnen berühmte Romanzen vor, die am Filmset ihren Anfang nahmen.
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Berühmte Romanzen
Diese Filmpaare verliebten sich am Set
Von Ryan Gosling über Angelina Jolie bis Emma Stone - immer wieder funkt es zwischen den Filmstars bei den Dreharbeiten.