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Straßburg/Belgrad/Kiew (Kyjiw)
EU-Parlament: Serbiens Reformen auf Weg in EU stocken
Das Europäische Parlament hat am Mittwoch in Straßburg über die Fortschrittsberichte der EU-Kommission in Richtung EU-Beitritt von Serbien, Ukraine und Moldau abgestimmt. Das schlechteste Zeugnis erhält Serbien, dessen Reformen zum Stillstand gekommen seien. Probleme gäbe es bei Medien-und Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und wegen dem Kosovo-Konflikt. Obwohl die Ukraine und Moldau Fortschritte gemacht hätten, wurde von ihnen mehr Reformtempo verlangt.