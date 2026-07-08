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Braunau am Inn
Siebenjährige bleibt beim Spielen in Holzplattform stecken
Eine Siebenjährige ist am Dienstag im Bezirk Braunau beim Spielen auf einer etwa einen Meter hohen Holzplattform unbeabsichtigt in ein Loch gestiegen und mit dem Bein oberhalb des Knies steckengeblieben. Das Kind konnte sich nicht selbst aus der Lage befreien, sondern musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Danach wurde die Schülerin mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen, berichtete die Polizei.