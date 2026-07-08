Von Wohnen über Bildung bis Umwelt – der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz hat den Wahlkampf genau unter die Lupe genommen. Eine Arbeitsgruppe durchforstete Plakate, Flugblätter, Aussendungen, Broschüren, Medienberichte und Programme, um das Gebaren der elf wahlwerbenden Parteien zu bewerten. Jetzt liegt ein Gesamtbericht vor.

Grünes Licht gibt der Menschenrechtsbeirat in den Bereichen Wohnen, Bildung, Gesundheit und Klimaschutz, Infrastruktur und Frauen. Einzig der Diskurs zum „Bevölkerungsaustausch“ erhält eine rote Wertung. Der Diskurs ziehe sich durch alle Bereiche, so der Menschenrechtsbeirat. „Bevölkerungsaustausch, Identität und Remigration sind politische Kampfbegriffe der rechtsextremen Szene und werden unverhohlen verwendet und verlinkt“, lautet die Kritik.

In diesem Zusammenhang kritisiert der Menschenrechtsbeirat ein Video des rechten Bloggers Gerald Grosz, das Mitte Juni für Aufregung sorgte. Darin steht Grosz am Griesplatz und hetzt gegen dort ansässige Unternehmer mit Migrationshintergrund. Er spricht unter anderem von „Unterwanderung“ und verbindet seine Botschaft mit einer Wahlempfehlung.

Formale Konsequenzen hat die Einschätzung des Menschenrechtsbeirates keine.