Ägypten, Ende der 60er-Jahre. Der junge Ahmed (Amir El-Masry) möchte klassischer Konzertpianist werden. Doch der Zeitpunkt scheint denkbar ungünstig. Er muss sich mit seiner chaotischen Großfamilie, darunter seine gestresste Mutter Fairuz (Nelly Karim), sein stolzer Vater Ragheb (Ahmed Kamal) sowie seine Brüder, in Kairo durch die Wirren des Zeitgeschehens schlagen.

Konkret arbeitet sich die Geschichte, unterlegt mit Archivmaterial aus Politik, Fußball und Radio, an vier Konflikten zwischen 1967 und 1981 ab. Dem Sechstagekrieg von 1967, bei dem Ägypten im Krieg gegen Israel die Sinai-Halbinsel verlor. Dem Jom-Kippur-Krieg von 1973, in dem Ägypten Sinai zurückeroberte und ein Friedensvertrag mit Israel geschlossen wurde. Die Brotunruhen von 1977, als Präsident Sadat Subventionen für Nahrungsmittel wie Brot kürzte, und der Ermordung 1981 durch islamistische Extremisten.

In dieser Zeit, zunächst ebenfalls im Jahr 1967, entwickelt Ahmed eine Brieffreundschaft mit der Österreicherin Liz (Valerie Pachner), die von seiner Verwandtschaft zunächst noch argwöhnisch beobachtet wird. Doch über die Jahre intensiviert sich der Kontakt. Liz ermutigt Ahmed, seinen Traum vom Pianisten nicht aufzugeben. Die Kriege reißen immer wieder Rückschläge in das Leben des jungen Ägypters. Eines Tages steht auch Liz selbst vor der Tür und wird in das Leben von Ahmed und seiner Familie hineingezogen.

Shawkys Geschichte beruht nicht immer auf wahren Erlebnissen seiner Eltern, sondern bedient sich auch zahlreicher überhöhter Familienanekdoten. Ebenso „überhöht“ ist die Inszenierung. Hier werden große Gefühle, lebhafte Momente und laute Musik in Szene gesetzt. Statt düsterer Melancholie zelebriert Shawky die Geschichte seiner Eltern, ehrt die komplexe Geschichte seines Landes. Das geht beizeiten auf Kosten der ernsteren Momente des Films und endet öfter als notwendig im Kitsch. Doch es gelingt „The Stories“ geschickt, große Momente der Geschichte durch die Augen der kleinen Leute zu erzählen. Der Erfolg ergibt sich auch aus dem hervorragenden Ensemble, zu dem auf österreichischer Seite noch Maria Hofstätter oder Johannes Krisch gehören.

Bewertung: ●●●●○