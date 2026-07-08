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Wien
Entlastungspflege für schwer kranke Kinder essenziell
Als einen "Lichtblick" bezeichnet die Mutter eines pflegebedürftigen Kindes die Einrichtung, in der ihr Sohn zwei Mal im Monat sein kann, damit sie ein wenig Kraft schöpfen kann. Die Betreuung eines Kindes mit chronischer oder schwerer Erkrankung bedeutet für Familien eine Rund-um-die-Uhr-Verantwortung. Expertinnen aus Pflege, Kinderpalliativversorgung und mobiler Kinderkrankenpflege forderten deshalb am Mittwoch vor Medien einen raschen Ausbau der Unterstützungsangebote.