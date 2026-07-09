Es klingt so, als würde ein entspannter Fußballabend auf Millionen Franzosen warten. Frankreich trifft heute (22 Uhr) im ersten WM-Viertelfinalspiel auf Marokko und nicht weniger als zwei Millionen Personen, die in Frankreich leben, haben marokkanische Wurzeln. „Ich wäre stolz, wenn Frankreich gewinnt und ich wäre stolz, wenn Marokko gewinnt“, sagte Fußballfan Marouane dem Sender „France“ und spielt auf seine französisch-marokkanische Herkunft an. Knapp hinter Algerien sind Menschen mit marokkanischen Wurzeln die zweitgrößte Einwanderergruppe in Frankreich und trotz der Gemeinsamkeiten, bereiten sich die französischen Großstädte auf eine hitzige Nacht vor.

Innenminister Laurenz Nunez hat die Polizeipräfakturen angewiesen, „erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, um jegliche Ausschreitungen zu verhindern, einzudämmen und zu unterbinden“. Auch die Verkehrsbetriebe in Paris reagieren auf die Spielansetzung: Mehrere Metrostationen werden ab 21 Uhr geschlossen. Das ist bereits in den vergangenen Tagen bei Frankreich- und Marokko-Spielen der Fall gewesen. Vor vier Jahren standen sich Frankreich und Marokko bei der WM in Katar im Halbfinale gegenüber. Ausschreitungen blieben damals größtenteils aus und auch diesmal soll – aller Befürchtungen zum Trotz – ein friedlicher Fußballabend bevorstehen.

Den großen Bruder ärgern

Auf dem Rasen in Boston, wo die Partie heute stattfindet, wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fußballfest geboten. Nicht nur die Franzosen werden dafür sorgen. Natürlich: Kylian Mbappe und Michael Olise, um nur zwei zu nennen, zeigen bisher beim Turnier groß auf und sind ohne Zweifel Stars der WM. Aber auch die Marokkaner haben nach ihrem sensationellen Halbfinaleinzug vor vier Jahren bewiesen, dass mit ihnen auch diesmal zu rechnen ist. Kapitän Achraf Hakimi führte die „Atlaslöwen“ in souveräner Manier bis ins Viertelfinale. Dass es nun erneut gegen seinen guten Freund Mbappe geht, stört ihn nicht. „Auf dem Feld sind wir keine Freunde“, sagt der PSG-Star, der beim Afrika-Cup 2025 von Mbappe von der Tribüne aus im Marokko-Trikot angefeuert wurde. Nicht nur der 27-jährige Außenbahnspieler präsentiert sich in Topform.

Auch der erst 18-jährige Ayyoub Bouaddi lässt Fußball-Fans auf aller Welt staunen. Der zentrale Mittelfeldspieler durchlief sämtliche Nachwuchsnationalteams Frankreichs, ehe er sich für das A-Team Marokkos entschied. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, ehe er vom OSC Lille zu einem der Topadressen im Weltfußball wechselt. Als einer von sechs in Frankreich geborenen WM-Spielern Marokkos ist das Duell mit dem Vizeweltmeister auch für den Youngster ein besonderes. Besonders bitter: Ismael Saibari, dessen Wechsel zum FC Bayern nach der WM bereits fix ist, verletzte sich im Achtelfinale gegen Kanada am Oberschenkel. Marokkanische Medien berichten, dass er für das Frankreich-Spiel ausfällt. Und doch, oder gerade deswegen, ist mit Marokko heute zu rechnen. Der Zusammenhalt im Team ist eine der großen Stärken der aufstrebenden Fußball-Nation, die den „großen Bruder“ heute mehr als nur ärgern möchte.