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Ankara
Trump poltert gegen Spanien und will Handel stoppen
US-Präsident Donald Trump hat Spanien erneut scharf attackiert und drastische Maßnahmen gegen den NATO-Partner angekündigt. Er habe US-Finanzminister Scott Bessent angewiesen, sämtliche Handelsbeziehungen mit dem Land einzustellen, sagte Trump am Rande des NATO-Gipfels am Mittwoch in Ankara. Trump nannte Spanien einen "schrecklichen Partner" in der Militärallianz. "Ich will keine Geschäfte mit ihnen machen", sagte er bei einem Auftritt mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte.