„Wo liegt der schönste Weinberg Mitteleuropas?“, fragt Reiseführer Lukas David und liefert die Antwort gleich selbst: „Hier, zwölf Kilometer von Znaim entfernt, er heißt Šobes.“ Südmähren ist eine der bedeutendsten Weinregionen Tschechiens. Als sonnigste Gegend des Landes bietet sie ideale Bedingungen für den Anbau hochwertiger Trauben. Nicht ohne Grund trägt Südmähren den Beinamen „Region des Weines und der Sonne“.

Die edlen Tropfen kann man zum Beispiel in der Enotéka in der Stadt Znaim verkosten. Die moderne Vinothek bietet rund 120 Weine zum Probieren an und setzt dabei auf ein intelligentes Selbstbedienungssystem. Oder man besucht das örtliche Kloster Louka. Bei einem geführten Rundgang durch das einstige Prämonstratenserkloster kostet man sich durch sechs Sorten und besichtigt dabei unter anderem den prachtvoll barocken Konventbau, die Kunstausstellung und das Weinbaumuseum.

In Znaim gibt es heuer einen ganz besonderen Grund zum Anstoßen: Denn es wurde vor genau 800 Jahren von König Ottokar I. Přemysl zur königlichen Stadt erhoben. Bis heute zeugen die mächtigen Stadtmauern von einer langen Geschichte – und bieten zugleich einen atemberaubenden Blick auf das Thayatal. Die imposante St.-Nikolaus-Kirche und der markante Rathausturm, das Wahrzeichen Znaims, prägen die Silhouette der Stadt.

Kulinarische Tipps in Znaim: Bier, Stelzen und regionale Spezialitäten

Spaziert man vom Marienplatz Richtung St.-Nikolaus-Kirche, kommt man in die Velká Mikulášská, die von Einheimischen auch „Bierstraße“ genannt wird. Im Bierhaus zur Schnecke (Pivovar u Šneka) ist der Name Programm. Zum Bier wird unter anderem Brot mit Schnecken nach Burgunder Art, Griebenschmalz-Aufstrich oder Teufelswurst serviert. Für den großen Hunger empfiehlt Reiseführer Lukas David ein Lokal nur ein paar Meter weiter: „Im Hospůdka Maxwilliam gibt es die besten Stelzen und Ripperl der Stadt.“

Die originellsten Biersorten bekommt man wohl im Old Cock. „Nach Znaim kommen viele wegen des Weins. Und Bier ist für sie eine angenehme Abwechslung“, erzählt Gründer Stanislav Hahn. Was sein Lieblingsbier ist? „Das kommt auf die Situation an“ – und für jede scheint er das passende Bier parat zu haben: Die Auswahl reicht vom klassischen Lagerbier über ein Ale, das nach tropischen Früchten duftet, bis hin zu rotem Bier, das nach ungesüßtem Fruchtsaft schmeckt.

Der Znaimer Untergrund: Abenteuer im historischen Labyrinth

Unter Znaim verbirgt sich ein faszinierendes Labyrinth aus Kellern und Gängen, das bei einer Führung erkundet werden kann. Das weit verzweigte System diente einst zur Lagerung von Lebensmitteln, als Zufluchtsort in Kriegszeiten und zu Verteidigungszwecken. Bis zu zwölf Meter tief und über vier Ebenen erstrecken sich die Gänge auf einer Gesamtlänge von rund 27 Kilometern.

Wer Abenteuer sucht und weder vor engen Passagen noch vor Dunkelheit oder kleinen Klettereinlagen zurückschreckt, kann sich auf der sogenannten Adrenalinroute auf eine besonders spannende Entdeckungstour begeben.

Vrbovec und seine Kellergassen: Weintradition hautnah erleben

Acht Kilometer südöstlich von Znaim liegt das Weindorf Vrbovec. Seine Kellergasse mit rund 260 Presshäusern zählt zu den größten der Region. Zahlreiche Winzer öffnen hier ihre Keller für Gäste – ein gelbes Fahrrad vor der Tür zeigt an, dass ausgeschenkt wird und Besucher herzlich willkommen sind.

Einer Legende nach zieht die Traubenziege, ein magisches Wesen, durch die Weinberge. Sie lässt die Trauben reifen und beschützt sie vor Dieben. Geschichten wie diese und die Weitergabe alter Weintraditionen werden in den Kellergassen Südmährens bis heute gepflegt. In Vrbovec kann man sich auf einem fünf Kilometer langen Themenweg, der an einer Weingartenhütte mit Aussichtsturm vorbeiführt, auf die Spuren der geheimnisvollen Ziege begeben.

Winzer Ondřej Stejskal ist auch der Bezug zu den familiären Wurzeln besonders wichtig. Stolz präsentiert er eine Flasche seines Grünen Veltliners. Auf dem Etikett sind die Gesichter seines Großvaters und seines Sohnes zu sehen – ein Symbol für die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft und für das Wissen und Handwerk, das seit Generationen weitergegeben wird. Am 31. Oktober laden die Winzer in Vrbovec übrigens zum großen Weinfest, dort wird auch der Traubenziege für ihre Mühen gedankt.

Burg Bítov: Eine der schönsten Burgen nahe der österreichischen Grenze

Im Grenzgebiet zu Österreich erheben sich zahlreiche Burgen und Schlösser, darunter die beeindruckende Burg Bítov. Hoch über den Tälern gelegen, bietet sie einen malerischen Ausblick auf die dichten Wälder und das Zusammenfließen von Thaya und Želetavka. In der Burg kann man neben den historischen Gemächern auch Sammlungen mit Waffen, Gemälden und ausgestopften Tieren besichtigen – wie etwa die berühmte Sammlung der 51 Hunde des Barons Georg Haas von Hasenfels (1876–1945).

Danach lohnt es sich, noch in Bítov zu bleiben und im U Tesařů, einer Brauerei mit Restaurant, einzukehren. Chef Roman Tesař empfiehlt eine alkoholfreie Spezialität zur Erfrischung: Bierlimonade. Dafür wird ein Sirup aus frischem Hopfen, der auch in Flaschen erhältlich ist, mit Wasser aufgegossen. „Am besten schmeckt er mit Sodawasser und einem Spritzer Zitrone“, verrät Tesař. Berühmt ist das U Tesařů aber vor allem durch das mehrfach ausgezeichnete Bier Tesák. Also: Na zdraví!