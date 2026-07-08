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Manama/Teheran
Iran: Angriff auf Bahrain "Vergeltung" für US-Aggression
In Bahrain sind am Mittwoch mehrere Explosionen zu hören gewesen. Die ersten Detonationen erschütterten eine Region im Norden des Inselstaates, nachdem die bahrainischen Behörden Luftalarm ausgelöst hatten, wie ein AFP-Reporter berichtete. Kurz darauf ertönten weitere Explosionen und Luftalarm in Bahrain. Teheran reklamierte die Angriffe auf Bahrain für sich und warf den USA eine Verletzung des Rahmenabkommens zur Beendigung des Krieges vor.