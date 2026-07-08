Am Mittwoch wurde ein Auto in Klagenfurt einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 27-jährige Mann aus dem Bezirk Klagenfurt den Pkw ohne gültiger Lenkberechtigung gelenkte hatte. Im Zuge er weiteren Kontrolle verweigerte der 27-jährige eine Alkomatentestung.

Aufgrund des durchgehenden uneinsichtigen und zunehmend aggressiven Verhaltens des Mannes musste dieser schlussendlich von den Beamten festgenommen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Er wird angezeigt.                         

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