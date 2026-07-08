Es war ein Bild, das Millionen Royal-Fans berührte. Erstmals seit ihrer Lungentransplantation zeigte sich Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) wieder in der Öffentlichkeit. Lächelnd sitzt sie an der Seite ihres Ehemanns Kronprinz Haakon (52), während die beiden den historischen WM-Sieg Norwegens gegen Brasilien verfolgten. Doch was viele nicht wussten: Die 52-Jährige durfte das Krankenhaus lediglich für kurze Zeit verlassen und befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung.

Mette-Marit von Norwegen machte ihre Erkrankung bereits 2018 öffentlich. Damals gab der norwegische Königshof bekannt, dass bei der Kronprinzessin eine chronische Lungenfibrose diagnostiziert worden war. Die unheilbare Erkrankung führt zu einer fortschreitenden Vernarbung des Lungengewebes und verursacht Atemnot, Husten sowie eine immer stärker eingeschränkte Lungenfunktion. In den vergangenen Monaten verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand deutlich, sodass sie schließlich auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde. Ärzte prognostizierten ihr eine Lebenserwartung von weniger als zwölf Monaten.

Neue Lunge für Mette-Marit von Norwegen

Mitte Juni erhielt die 52-Jährige eine passende Spenderlunge. Die Transplantation im Universitätskrankenhaus Rikshospitalet in Oslo verlief erfolgreich. Das Königshaus teilte anschließend mit, dass die Kronprinzessin noch mehrere Wochen in der Klinik bleiben müsse, um engmaschig überwacht zu werden. Nach einer solchen Operation sind regelmäßige Kontrollen notwendig, um mögliche Abstoßungsreaktionen frühzeitig zu erkennen.

Als Norwegen im WM-Achtelfinale Brasilien besiegte, erhielt Mette-Marit von ihren Ärzten eine Sondergenehmigung. Für wenige Stunden durfte sie das Krankenhaus verlassen, um gemeinsam mit Kronprinz Haakon das Spiel der Nationalmannschaft zu verfolgen. Anschließend kehrte sie wieder in die Klinik zurück. Der norwegische Hof bestätigte, dass sie bislang noch nicht offiziell aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Das Paar ist seit 2001 verheiratet, gemeinsam haben sie Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Sohn Prinz Sverre Magnus (20). Ihr ältester Sohn Marius Borg Høiby (29) aus einer früheren Beziehung gehört nicht offiziell zur Königsfamilie und sitzt derzeit noch in Untersuchungshaft. Der 29-Jährige wurde im Juni 2026 vom Bezirksgericht Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach ihn in 34 von insgesamt 40 Anklagepunkten schuldig, darunter wegen zweier Vergewaltigungen, Gewalt in einer früheren Beziehung, Körperverletzung, Verstößen gegen Kontaktverbote sowie weiterer Sexual-, Drogen- und Verkehrsdelikte.

Persönliche Glückwünsche für Torschütze Haaland in der Kabine

Auch bei Norwegens Prinzessin Ingrid und Prinz Sverre Magnus sorgte der 2:1-Triumph gegen Brasilien für regelrechte Begeisterungsstürme. Die beiden Royals besuchten die norwegische Mannschaft nach dem Spiel in der Kabine und zeigten dabei keinerlei Berührungsängste. Auf Aufnahmen in den sozialen Medien ist zu sehen, wie sie unter anderem Torheld Erling Haaland (25) umarmen, der mit seinen beiden Treffern den Einzug ins Viertelfinale perfekt machte.