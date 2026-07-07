Familienbetrieb in vierter Generation

„Das Weingut Winkler-Hermaden liegt im Südosten des Vulkanland Steiermark an den vulkanischen Hängen rund um Schloss Kapfenstein. Christof Winkler-Hermaden führt den Familienbetrieb in vierter Generation und arbeitet mit viel Fingerspitzengefühl und wissenschaftlicher Herangehensweise die typisch salzigen, frischen und fruchtigen Aromen des Vulkanlandes hervor. Langlebige Weine mit Fokus auf Herkunft und Komplexität sollen nach sorgsamer Handarbeit aus den historischen Kellern hervorkommen. Dafür reifen die Weine in puristischem Edelstahl oder Fässern aus eigener, auf dem Kogel gewachsener Kapfensteiner Eiche.

Sind Sie neugierig geworden? Dann ist das Kennenlernweinpaket von Weingut Winkler-Hermaden genau das richtige für Sie. Darin finden Sie den leichten Muscaris 2025, den Rosé 2025, die Ortsweine Kapfenstein Sauvignon blanc 2022 und Klöch Gewürztraminer 2022, den Riedenwein Schlosskogel Grauburgunder 2021 und den bekanntsten reinsortigen Blauen Zweigelt der Steiermark: den OLIVIN 2021.

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