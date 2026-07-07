Unter dem Motto „Wir machen Platz für Neues!“, verabschiedet sich IKEA in Österreich von einer beliebten Produktreihe. Denn der Möbelhändler verkündete auf seiner Website, dass er sich von Teilen seiner beliebten MALM-Serie trennt.

So werden MALM-Kommoden und MALM-Bettgestelle ab Juli 2026 schrittweise aus dem Angebot genommen. Getreu dem Motto soll stattdessen jedoch eine neue Möbelserie nach Österreich kommen.

Nicht alle Produkte

Die MALM-Serie von IKEA zählt seit Jahren zu den beliebtesten Produkten des schwedischen Möbelhauses. Sie gehört in vielen Haushalten zur Standardausstattung. Nach Angaben von IKEA sind vorerst jedoch nicht alle MALM-Produkte betroffen.