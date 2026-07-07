Praxis statt Theorie stand für 37 Schüler der Mittelschule St. Lambrecht im Mittelpunkt, als das Leader-Projekt „Kreative Lehrlingswelten“ in der Aula Station machte. Dabei verwandelte sich die Schule für einen Vormittag in eine Werkstatt, in der verschiedene Berufsfelder erlebt werden konnten.

An mehreren Stationen erhielten die Jugendlichen Einblicke in Berufe aus den Bereichen Installation, Friseurhandwerk, Apotheke und Gastronomie. Ziel war es, den Schülern eine praxisnahe Orientierung für ihre spätere Berufswahl zu bieten.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Direktorin Hilberger, Natalie Hoffmann von der Holzwelt Murau, Wirtschaftskammer-Vertreter Armin Bacher sowie Projektorganisatorin Manuela Fast von der Qualifizierungsagentur „Qua“.

Hoffmann betonte die Bedeutung des Projekts für die Region: „Die Kreativen Lehrlingswelten ermöglichen Kindern, die vielfältigen Berufschancen unserer Region kennenzulernen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unseres ländlichen Raums.“