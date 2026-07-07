Bereits im März hat ein Leobener Industrieunternehmen, das in der Elektronikbranche angesiedelt ist, bei der Polizei Anzeige erstattet, weil sieben Mobiltelefone gestohlen wurden. Wenig später tauchte eines der Geräte in einem Handyshop in Kapfenberg auf – die Ermittler der Polizeiinspektion Josef-Heißl-Straße stießen auf eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Leoben. Sie hatte das gestohlene Handy an den Betreiber des Handyshops verkauft, bestritt die Vorwürfe aber und gab an, dass ihr Ausweis von jemand anderem missbräuchlich verwendet wurde.

Nach weiteren Ermittlungen konnte die Polizei schließlich einen 31-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Leoben, ausforschen. Dabei handelt es sich um den Partner der 24-Jährigen, der bei der bestohlenen Leobener Firma beschäftigt war.

In Untersuchungshaft

Der Mann, der unter anderem wegen Eigentumsdelikten bereits amtsbekannt war, hatte durch seine Arbeit Zugriff auf diverse Waren und Materialien des Betriebs. Dabei geriet er in Verdacht, neben den sieben Handys auch Firmenlaptops sowie größere Mengen an Goldbestandteilen gestohlen zu haben, die für einen Recyclingprozess bestimmt waren. Der Firma entstand dadurch ein Gesamtschaden von mehr als 240.000 Euro.

Die Polizei nahm den 31-Jährigen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben fest. Er zeigte sich teilweise geständig und befindet sich aktuell in der Justizanstalt Leoben in Untersuchungshaft. Seine Freundin wird wegen des Verdachts der Hehlerei und einer möglichen Beiträgerschaft auf freiem Fuß angezeigt, informiert die Landespolizeidirektion.