Nach dem Fund einer eingemauerten Leiche in Münchendorf (Bezirk Mödling) gab es nun eine Festnahme. Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung „Heute“ bestätigte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, am Dienstag auf Anfrage.

Anfang Juni wurde in Niederösterreich die eingemauerte Tote entdeckt. Bei der Leiche handelte es sich um eine Pensionistin, die bald 100 Jahre alt geworden wäre. Sie wurde als vermisst gemeldet. Sofort ermittelte die Polizei in alle Richtungen, als sie die Leiche entdeckteten – möglich sei laut Berichten auch ein Sozialleistungsbetrug. Demnach könnte die Frau bereits vor Jahren nach einem natürlichen Tod einbetoniert worden sein, um weiterhin ihre Pension zu beziehen. Daher wurde nach dem in Dubai lebenden Sohn der Seniorin gefahndet.

In Dubai festgenommen

„Wir wissen über die Botschaft, dass es zur Festnahme gekommen ist“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft zur APA. Darüber hinaus gebe es keine vorliegenden Informationen der Strafverfolgungsbehörden. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien ist eine Obduktion angeordnet worden. Das Ergebnis liege weiterhin nicht vor, hielt Bussek fest. Ermittlungen laufen in alle Richtungen, wie auch „Heute“ berichtete. Laut der Tageszeitung ist der Festgenommene der 57-jährige Sohn der Toten, er soll bei der Ausreise aus Dubai in Gewahrsam genommen worden sein.