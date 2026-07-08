Schon seit Jahren dreht sich an einem Tag im Juli in Bruck alles um die Vespa und um das Gefühl, das zu ihr dazugehört. Während der Kultroller aus Italien heuer seinen 80. Geburtstag feiert, geht das Treffen des Vespaclubs Bruck in seine neunte Auflage.

„Route und Ablauf sind gleich wie in den letzten Jahren. Das Wetter ist sehr schön angesagt und wir erwarten bis zu 500 Vespen“, freut sich Peter Erlsbacher vom Vespaclub.

„tutto Vespa“ am großen Brucker Hauptplatz © KLZ / Albert Formanek

Beginn ist um 9.30 Uhr auf der Murinsel mit einem Zusammenkommen und Erfahrungsaustausch, danach wird im Konvoi zum Hauptplatz gefahren, wo um 11.15 Uhr die Fahrzeugsegnung stattfindet. Um 13.30 Uhr rollen die Vespas zu einer einstündigen gemeinsamen Ausfahrt an. Auch diverese Prämierungen stehen an. Dazwischen gibt es Auftritte von „DJ Deer und „EggerSan mit special guest Rob Hirsch“.

Neben dem Bewundern der vielen verschiedenen Vespa-Modelle sammelt der Vespaclub beim Event auch wieder mittels Verkauf von Glückslosen Geld für den guten Zweck. Dieses Jahr wird für die zweijährige Leonie aus Kapfenberg gespendet, die an einer seltenen Herzrhythmusstörung leidet und für die 15-jährige Sanni aus Krieglach, die am Erschöpfungssyndrom ME/CFS erkrankt ist.

Es werden wieder Glückslose für den guten Zweck verkauft. Hauptpreis sind Bruck-Einkaufsgutscheine im Wert von 1000 Euro © KLZ / Albert Formanek

„Wir hoffen, dass wieder eine tolle Spendensumme zusammenkommt. Bedanken möchten wir uns auch schon einmal bei dem Brucker Schützenverein, dem Rotaryclub Bruck-Kapfenberg und dem R.U.M. Charity Club, die uns immer großzügig unterstützen“, so Erlsbacher, der auch schon an das zehnjährige Jubiläum im nächsten Jahr denkt: „Wir würden gerne eine Ausfahrt zum Grünen See machen.“ Zu einem anderen Jubiläum und auch nicht nach Tragöß fuhren übrigens zuletzt zwei Mitglieder des Brucker Vespaclubs: Sie besuchten die Feierlichkeiten zu 80 Jahren Vespa in Rom.