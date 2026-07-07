Im Rahmen des 24. Marktgemeindeturniers feierte die Sektion Stocksport des ATV Irdning kürzlich ihr 30-Jahr-Jubiläum. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler fanden sich ein, um auf drei erfolgreiche Jahrzehnte zurückzublicken und gleichzeitig ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Turnier bot spannende Wettkämpfe, bei denen der sportliche Geist und das gemeinschaftliche Miteinander im Vordergrund standen.

Die Stocksportsektion ist seit ihrer Gründung eine tragende Säule des Vereinslebens. Dem unermüdlichen Einsatz zahlreicher Funktionäre und freiwilliger Helfer ist es zu verdanken, dass der ATV Irdning stetig wachsen konnte. Ein zentrales Anliegen für die Zukunft bleibt es, auch die junge Generation für diese Sportart zu begeistern.