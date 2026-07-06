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Brisbane
Metallkugeln aus dem All an australischen Strand entdeckt
Der Fund von sechs geheimnisvollen Metallkugeln an einem Strand im Nordosten Australiens beschäftigt Experten - und hat nördlich der Stadt Townsville einen Großeinsatz ausgelöst. Die australische Raumfahrtbehörde (ASA) hält die Funde mittlerweile für Weltraumschrott: "Bei den geborgenen Objekten handelt es sich offenbar um Druckbehälter einer Trägerrakete", zitierte der Sender ABC eine Sprecherin der Australian Space Agency.