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Wien
Tod nach Prügelattacke in Wiener Park - Verdächtiger gefasst
Nach einer tödlichen Prügelattacke auf einen Mann in einem Park in Wien-Donaustadt am 28. Juni ist ein 21-Jähriger festgenommen worden. Durch Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien konnte der mutmaßliche Haupttäter ausgeforscht werden, hieß es am Montag in einer Aussendung der Polizei. Der Österreicher wurde mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA im Zuge eines geplanten Zugriffs in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt festgenommen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.