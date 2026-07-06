„Es ist nicht nur ein Verein, sondern eine Familie“, betont Marc Zebrakovsky, Obmann des ATUS Langenwang. Eine Familie, die über die letzten 80 Jahre hinweg gewachsen ist. Er selbst ist seit seinem sechsten Lebensjahr Teil des Vereins und sein Großvater mit über 90 Jahren zählt zu den ältesten Vereinsmitgliedern.

Die Gäste hielten bis spät in die Nacht an und machten die Tanzfläche unsicher © KLZ/Eva Pretterhofer

Das Alter war für die passende Partystimmung am Samstag keinesfalls relevant. Rauf auf die Sessel, die Hände in die Luft und kräftig mitsingen, hieß es, denn die Paggerbuam sorgten dafür, dass der 80. Geburtstag des Fußballvereins ordentlich gefeiert werden konnte.

Reise durch acht Jahrzehnte

In Langenwang sind Manfred Polansky und seine große Fotosammlung allseits bekannt. So moderierte er den Abend und die Gäste tauchten in eine längst vergangene Zeit ein, von Fotos aus Gründerzeiten über matschige Matches aus den 70ern bis hin zu aktuellen Videoaufnahmen der Kampfmannschaft.

Fotos von früher sorgten für nostalgischen Flair © ATUS/Polansky

Außerdem funktionierten die Organisatorinnen und Organisatoren die Bühne in einen Stammtisch um: Mit Geschichten von früher und witzigen Anekdoten ließen Zeitzeugen vergangene Tage wieder aufleben. Darunter befand sich auch Ewald Knöbelreiter, der den ATUS insgesamt 28 Jahre lang leitete und nachhaltig prägte – seine Ehrung fand bereits im Jänner bei der Generalversammlung statt.

Langenwang vs. Sturm Graz

Sieben Burschen, die zuvor auf dem Platz der Langenwanger Hauptschule gekickt hatten, schlossen sich vor 80 Jahren zusammen und gründeten den Arbeiter-, Turn und Sportverein Langenwang (ATUS). Seitdem ist viel passiert: 1946 noch ohne einheitliche Dressen und mit einfachen Turnschuhen, gibt es eine Kampfmannschaft und mehrere Jugendmannschaften von der U7 bis zur U14.

Auch die kleinsten ab drei Jahren können in der sogenannten Laufschule Platzerfahrung sammeln. „Meistens tendieren die Kinder dazu bei uns Fußball zu spielen, wenn die Eltern davor schon dabei waren. Meine Tochter ist zum Beispiel mit ihren drei Jahren bereits in der Laufschule“, so Zebrakovsky.

Vereinsobmann Marc Zebrakovsky freut sich über das heurige Jubiläumsjahr © KLZ/Eva Pretterhofer

Sichtlich ist, dass es in jeder Etappe des Vereins zahlreiche Höhepunkte gab. Zuletzt holten sich die Burschen im Jahr 2024 den Meistertitel. Ein Highlight fand Anfang der 2010er-Jahre statt, als es Sturm Graz nach Langenwang verschlug. Lange versuchten die Langenwanger sich auf dem Platz zu beweisen – schließlich stand es aber doch 13 zu eins für Sturm Graz.

Die Party geht weiter

„Man soll nicht ‚raunzen‘ sondern in die Zukunft schauen“, so Polansky, nachdem mehrere Stunden in Erinnerungen geschwelgt worden war. Nach dieser Partynacht mit den Paggerbuam ist der 80. Geburtstag des Langenwanger Fußballvereins nämlich noch nicht komplett zelebriert und deshalb lädt der Verein diesen Samstag zu sich nach Hause ins Hohenwang-Stadion ein. Dort darf jede und jeder zu den Fußballschuhen greifen und beim 7-Meter-Turnier sein verstecktes Fußballtalent zeigen.