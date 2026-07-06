So einen Einsatz hat die Kärntner Polizei auch nicht alle Tage. Die „schrägste Amtshandlung des Monats Juni“ – wie sie die Polizei auf ihrer Facebook-Seite nennt – fand am 15. Juni im Gailtal statt: Gegen 9:30 Uhr betrat ein vorerst unbekannter Mann ein Lebensmittelgeschäft im Bezirk Hermagor und verstaute 22 Großtafeln Schokolade in seinem Rucksack. An der Kasse bezahlte der Mann aber nur Tiefkühlpommes und Spülmittel und verließ das Geschäft, ohne die Schokolade zu zahlen.

Der Diebstahl wurde aber von einem Kaufhausdetektiv über die Videoüberwachung beobachtet. Als der Mann vom Detektiv vor dem Geschäft angehalten wurde, lief er zurück in das Geschäft, verteilte die Schokoladentafeln in verschiedenen Regalen und flüchtete anschließend in Richtung Stadtzentrum.

Video überführte Dieb

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Aufgrund der Videoaufzeichnungen und Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion Hermagor konnte schließlich ein 38-jähriger ungarischer Staatsangehöriger aus dem Gailtal als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.