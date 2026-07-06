Neben den traditionellen Spielstätten in Reichenau an der Rax führte eine Inszenierung der Festspiele das Publikum heuer auch in das Südbahnhotel am Semmering.

Dort feierte Philipp Hauß mit seiner Bühnenfassung von „Krieg und Frieden“ nach Leo Tolstoi unlängst Premiere. Es geht um den Ausbruch eines Krieges, um gesellschaftliche Umbrüche und um Verwicklungen menschlicher Beziehungen – Themen, die bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben.

Regisseur Philipp Hauß mit Christian Zeller (Eigentümer Südbahnhotel) und Schauspielerin Maria Happel © KLZ/Heike Dobrovolny

Das Werk mit einer Spieldauer von drei Stunden und fünfzehn Minuten wird einen Monat lang aufgeführt und nutzt dabei die besondere Atmosphäre des ehemaligen Grandhotels auf eindrucksvolle Weise.

Spielort wird zum Mitspieler

Zwei Monate lang probte das Ensemble in den historischen Räumen des denkmalgeschützten Hauses. Der Regisseur machte das Südbahnhotel dabei nicht nur zur Kulisse, sondern zum eigentlichen Mitspieler seiner Inszenierung. Gespielt wird zunächst im prachtvollen Festsaal, dessen Speisesaal durch einen eigens errichteten Laufsteg zur Bühne wird.

Der Festsaal wurde zur Bühne © KLZ/Heike Dobrovolny

Im letzten Drittel des Abends folgt das Publikum den Schauspielern in den eine Etage höher gelegenen Waldhofsaal. Der Ortswechsel markiert zugleich den dramatischen Wandel von der Welt des Friedens in die Welt des Krieges.

Vor den großen Panoramafenstern des Waldhofsaals mit dem Blick Richtung Osten entstehen die Bilder der Schlachtfelder – unterstützt durch die besondere Atmosphäre des historischen Gebäudes. Die räumliche Nähe zwischen Publikum und Ensemble verleiht der Inszenierung eine außergewöhnliche Intensität.

Im Zusammenspiel mit der Geschichte des Südbahnhotels erhält die Inszenierung eine zusätzliche Dimension. „Das Stück lebt davon, dass es für das Südbahnhotel inszeniert wurde – mit diesem Ensemble, im Hier und Jetzt, für einen Monat“, beschreibt Regisseur Hauß den besonderen Reiz dieses Spielorts.