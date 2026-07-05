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Wien/Raqqa (Al-Raqqa)
Syrien-Prozess: Je acht Jahre Haft für beide Angeklagte
Am Wiener Landesgericht ist am Montag der Prozess gegen zwei frühere Vertreter des Regimes des Ende 2024 gestürzten, syrischen Präsidenten Bashar al-Assad mit Schuldsprüchen im Großteil der Anklage zu Ende gegangen. Zwei Männer wurden wegen Folter und schwerer Straftaten an insgesamt 21 Zivilisten zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt. Gefoltert wurde laut Anklage, um die damalige Protestbewegung zu unterdrücken.