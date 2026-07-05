Bernd Wiesberger hat abermals mit einem Top-Resultat aufhorchen lassen: Der Burgenländer beendete die BMW International Open auf Platz drei. Nachdem er sogar als Führender in den Schlusstag gegangen war, reichte eine 71er-Runde (eins unter Par) auf der vierten Runde nicht für den Sieg: Der Triumph ging mit vier Schlägen Vorsprung an den Südafrikaner Michael Hollick.

Der Lohn für Wiesbergers aufstrebende Form: Die besten fünf der noch nicht Qualifizierten innerhalb der Top 20 ergatterten ein Ticket für das vierte Major-Turnier des Jahres, den British Open, die von 16. bis 19. Juli auf dem Royal Birkdale Golf Club stattfinden.

In der Jahreswertung liegt der 40-Jährige und achtfache Sieger auf der DP World Tour (vormals European Tour) bereits auf Rang acht – damit ist er sozusagen zum Drüberstreuen auch noch im Rennen um ein Ticket für die PGA-Tour: Die besten zehn Profis qualifizieren sich für die lukrativere US-Tour.