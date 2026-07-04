Am frühen Samstagnachmittag ereignete sich in Mitteldorf im Gemeindegebiet von Virgen in Osttirol ein schwerer Unfall. Ein 67-Jähriger war in seinem Garten gerade damit beschäftigt, Obst zu pflücken. Plötzlich fiel er aus bisher unbekannter Ursache rücklings von der Aluleiter und stürzte drei Meter tief ab.

Seine Ehefrau, die sich gerade in der Nähe befand, bemerkte den Unfall und verständigte sofort die Rettungskräfte. Der Mann wurde von Ersthelfern, Mitgliedern der Rettung und einem Notarzt aus Virgen vor Ort erstversorgt. Anschließend wurde der 67-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen.