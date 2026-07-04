Die Turracher Straße (B95) gilt neben der Soboth als eine der beliebtesten Motorrad-Strecken in Kärnten. Auch am Samstag waren dort aufgrund des Schönwetters zahlreiche Motorradlenker unterwegs. Einer von ihnen raste jedoch mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Turracher Höhe. Es war gegen 10.30 Uhr, als die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit ihrem Lasermessgerät einen 51-jährigen Motorradlenker „blitzte“.

Dieser war von Patergassen in Richtung Turracher Höhe gefahren und hatte auf einer langen Geraden sein Fahrzeug auf 140 km/h beschleunigt. Die Beamten hielten den Mann an und nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der 51-Jährige wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.