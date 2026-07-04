Dylan Jagger Lee, der jüngste Sohn von Schauspielerin Pamela Anderson und Musiker Tommy Lee, hat seine langjährige Partnerin Paula Bruss geheiratet. Die beiden gaben sich im südfranzösischen Saint-Tropez da Ja-Wort, gefeiert wurde in einer Villa, wie die Zeitschrift „Vogue“ berichtete. Vor zwei Jahren hatte das Paar sich bereits in dem Ort an der Côte d'Azur verlobt. Paula Bruss (24) ist Innenarchitektin und stammt gebürtig aus Deutschland.

„Die Zeremonie war friedlich und gefühlvoll“, sagte Lee (28) der „Vogue“. Die eigene Hochzeit sei für die beiden auch die allererste Hochzeit gewesen, an der sie jemals teilgenommen hätten. „Da wir zwei Jahre auf diesen Moment gewartet hatten, fühlte er sich umso magischer an“, sagte Bruss. Im Anschluss an die Trauung begaben sich das Brautpaar und die Gäste dem Bericht zufolge zum Abendessen in dasselbe Restaurant, in dem sie bereits nach der Verlobung gefeiert hatten.