Wussten Sie, dass es in der Steiermark drei Feuerwehrmusikvereine gibt? Sie kommen aus Großreifling, Lupitsch (Altaussee) und Eisbach-Rein. Letztere hat aktuell 64 aktive Mitglieder, feiert an diesem Wochenende ihr 70-jähriges Bestehen und lud dazu neun weitere Blaskapellen aus ganz Österreich zum ersten Bundestreffen der Feuerwehrmusiken ein.

„Dieses Jubiläumsfest vereint an einem Wochenende Volkskultur, Blasmusik und Feuerwehr auf wunderbare Weise miteinander“, gratulierte Landeshauptmann Mario Kunasek. Neben ihm auf der Tribüne der Ehrengäste waren unter anderem auch Stellvertreterin Manuela Khom, Abt Philipp Helm, Bezirkshauptmann Andreas Weitlaner, Blasmusik-Verbandsobmann Erich Riegler und Bürgermeisterin Doris Dirnberger. Die prominenteste Musikerin der Feuerwehrmusik Eisbach-Rein spielt übrigens Klarinette: die steirische Grünen-Landessprecherin und Klubobfrau Sandra Krautwaschl.

„Die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein verbindet auf wunderbare Weise zwei Säulen des Ehrenamts in der Steiermark – das Feuerwehrwesen und die Blasmusik. Beides lebt von Menschen, die nicht fragen, was sie dafür bekommen, sondern was sie für andere leisten können“, fasste Khom den Charakter des Klangkörpers treffend zusammen. Mehr als 1000 Gäste auf der Festwiese vor dem prächtigen Stift Rein durften nach dem Festakt den Einzelkonzerten der Kapellen aus Großreifling, Lupitsch, St. Agatha, Trattenbach, Amaliendorf-Aalfang, Enzersfeld, St. Georgen am Längsee, des Musikvereins der Graz-Linien sowie der Gastgebern lauschen.

Feiern über Parteigrenzen hinweg: Manuela Khom (ÖVP), Sandra Krautwaschl (Grüne), Mario Kunasek (FPÖ) © Land Stmk/Harzl

Am Sonntag ist Rein Ziel der Feuerwehrwallfahrt

Am Sonntag ist die Stiftskirche Rein auch erstmals Ziel der Feuerwehrwallfahrt des Landesfeuerwehrverbandes, die bisher immer nach Mariazell geführt hatte. Dazu werden mehrere hundert Mitglieder der Feuerwehren, der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, Abt Philipp Helm und Landesfeuerwehrkurat Michael Staberl erwartet. Nach Messe und einer Fahrzeugsegnung geht es zu einem Frühschoppen im Festzelt.