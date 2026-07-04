„Nein“, sagt Alice Weidel. Und falls ein Parteitag die Luft anhalten kann: Dann tut’s dieser. Bis die AfD-Chefin fortfährt, allein für diesen Wahlgang wolle sie nicht kandidieren. Und schlage stattdessen ihren Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla vor.

Das ist ein Trick. Ein typischer Weidel. Das Publikum außerhalb der Messehalle in Erfurt soll sie für bescheiden und großzügig halten. Drinnen wissen alle: Weder dies noch jenes zeichnet sie aus. Die einen sind deshalb ihre Fans. Die anderen nicht. Weidel ist das egal. Sie ist an der Macht interessiert; wer ihr dazu verhilft, zählt allein als Stelle x hinter dem Komma.

Ein Rückschlag für Chrupalla

Diesmal werden es 81,31 Prozent. Ein doppelter Erfolg. Weidel liegt damit klar vor Chrupalla, dem sie 2024 noch unterlag. Und sie hat ihr Ergebnis wieder auf über 80 gewuchtet. Chrupalla indes stürzt ab mit 70,05 Prozent nach damals 82,72. Das hat am meisten mit seiner Reaktion auf die vor allem in der Ost-Partei grassierende Beschäftigung von Verwandten durch Abgeordnete zu tun. Chrupalla befand auf gut Schwäbisch, das habe ein „G’schmäckle“.

Weidels Bewerbung ist ein Muster dessen gewesen, was sie kann: Mit Lautstärke und Schärfe den Zustand der Republik geißeln, dazu alle Regierenden als Versager, die das Land mit Vorsatz und zum eigenen Profit ruinierten – und dann goldene Zeiten verheißen, kommt die AfD erst ins Kanzleramt. „Wir werden die Grenzen schließen!“, ruft Weidel. „Wir werden sie abschieben!“ Wen genau schluckt, wie vieles, die lausige Akustik.

31.000 Demonstranten

Besser zu verstehen ist der Protest, der sich über ganz Erfurt erstreckt. Ziel: den Parteitag verhindern. Die meisten Delegierten aber gelangen unter Polizeischutz schon morgens ab fünf zur weiträumig abgeriegelten Messe. „So ist das eben“, höhnt Chrupalla zur Begrüßung, „wenn man gewohnt ist auszuschlafen, während die anständigen Bürger früh zur Arbeit gehen.“

31.000 demonstrierten gegen den Parteitag © AFP/Ralf Hirschberger

Damit ist der Ton des Parteitags gesetzt. Zwar wird in einem fort betont: ,Wir stehen für Einigkeit, nicht für Spaltung.“ Aber im selben Atemzug gegen das „grün-bunt-versiffte Berlin“ geätzt, gegen Köln als „eine der linksversifftesten Städte“ – und die Demonstranten werden pauschal als „Chaoten“ geschmäht, unterwegs im Auftrag der „Kartellparteien“, so Thüringens Landeschef Björn Höcke.

Der Anführer der Völkischen in der Partei gönnt Parteitag wie Publikum einen eher skurrilen Auftritt. „Normalität“ im Land werde die AfD „herstellen“, „Deutschland wieder großartig“ machen. Höckes Tipp, woran das zu erkennen sein werde: „Schaut den Zustand der Autobahntoiletten an und ihr erkennt den Zustand der Gesellschaft.“

Ausgerechnet Höcke aber, der seit je nach dem Vorsitz giert und die Niederlage scheut bei einer Kandidatur, beschert Weidel ihren ersten Parteitagserfolg. Eine Gruppe, zu der er gehört, hat gefordert, die Unvereinbarkeits-Liste zu überprüfen – damit Identitäre AfD-Mitglied sein dürfen. Weidel will die Identitären nicht, konzediert aber in ihrem sanftesten Ton, prüfen müssen hätte der Bundesvorstand „schon längst“. Und der Antrag fällt.

Weidel will keinen innerparteilichen Streit. Jetzt noch nicht. Im Herbst stehen Landtagswahlen an, in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD vorn. Ulrich Siegmund als erster AfD-Ministerpräsident in der Magdeburger Staatskanzlei ist kein Traum, sondern gerade sehr nah an der Realität.

Popularitätskonkurrenz für Weidel

Wenn einer aktuell Weidel Popularitätskonkurrenz machen kann in der AfD – dann ist das der 35 Jahre alte Großhandelskaufmann mit Bachelorabschluss in BWL und Wirtschaftspsychologie. Was die akademische Bildung angeht, kann die promovierte Diplomvolkswirtin Weidel Siegmund locker toppen. Beim Parteitagsapplaus aber wird es schon eng. Und beim Mitreißen von Publikum und erst recht dabei, Augenhöhe mit den Frustrierten und Genervten auszustrahlen: Da ist die etablierte Bundes-Chefin mit West-Biographie dem AfD-Shootingstar aus dem Osten unterlegen. Ihre Bewerbung quittiert der Parteitag dennoch mit Jubel und wehenden Deutschlandfahnen.

Als „Charming Alice“ würden ihre Fans sie gerne verkaufen. In Wirklichkeit aber ist Weidels Grundverfassung spröde bis aggressiv. Ihr Lächeln knipst sie an wie andere Menschen das Licht: als Mittel zum Zweck. Ihr allerdings geht es nicht um Erhellung.

Und so lässt sie auch in Erfurt im Dunkeln, was es längst nicht mehr ist: Bis zum Bundestagswahlkampf 2029 will Weidel alle Macht in der Bundespartei für sich allein. Vorsitzende plus Generalsekretär. Nur die Anschlussverwendung für Chrupalla wird noch gesucht. So wie der Lautsprecher, aus dem nachmittags plötzlich der Parteitag beschallt wird. Irgendwer hat ihn in die Hallenverkleidung geschmuggelt. Und es ertönt Star Wars. Der Todesmarsch.