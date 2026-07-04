Die Wahl ist vorbei, die Sieger stehen fest! Die Pizzeria „Don Carlo“ vom Sizilianer Calogero „Carlo“ Calabro und seiner Ehefrau Gertraud in Völkermarkt ist die beliebteste Pizzeria Kärntens. Das ist das Ergebnis eines Falstaff-Publikum-Votings.

Aus dem Bezirk Völkermarkt waren gar drei Pizzerien nominiert: Das bereits mehrfach von den Falstaff-Lesern ausgezeichnete Pizzeria-Ristorante Don Carlo in Völkermarkt, ebenso die Ristorante-Pizzeria Bella Italia da Salvatore in Kühnsdorf und – erstmals vertreten – die Pizzeria-Ristorante Etna im Kulturni dom in Bleiburg/Pliberk. Letztere eröffneten die Brüder Carmelo und Simone Lombardo erst heuer im Februar. Im Kärnten-Ranking hat es die Pizzeria „Etna“ auf Platz 2 geschafft.