Unzählige Gäste feierten am Dorffest in Keutschach

Am Samstag kam Keutschach am Schlossareal zusammen, um gemeinsam das beliebte Dorffest zu feiern. Um 16 Uhr startete das Fest mit dem Kinderprogramm, ab 17.40 Uhr spielten „Hans Ogris & Talente“ auf. Die Kinder der Volkstanzgruppe Keutschach, die Volksschule und der Kindergarten sorgten ebenfalls für Unterhaltung. Nach dem Bieranstich um 19.30 Uhr sorgten „Steirerzeit“ für eine ausgelassene Stimmung.