Jetzt ist schon wieder etwas passiert. Gefühlt hat man den Eindruck, dass die Mariazeller Straße (B 20) zwischen Kapfenberg und Thörl nach jedem größeren Unwetter gesperrt werden muss. Irgendwo kracht in der engen Verbindung, immer wieder fällt etwas von oben auf die Straße.

So auch vergangenen Februar. Neun Tage war die B 20 komplett gesperrt, nach dem Anbringen von temporären Sicherheitsnetzen konnte man die Straße wenigstens halbseitig wieder öffnen. Das hat sich aber bis heute nicht geändert.

Riesige Schutznetze

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer eröffnete am Freitag bei einer Pressekonferenz in Bruck: „Die Arbeiten für dauerhafte Schutzmaßnahmen haben diese Woche begonnen.“ Zuerst seien Ausschreibung und Vergabe des 640.000 Euro teuren Bauloses erfolgt.

Einerseits werden zwei Steinschlagschutznetze mit einer Gesamtlänge von rund 155 Metern und einer Höhe zwischen drei und fünf Metern errichtet, zum anderen werden Böschungsbereiche im Ausmaß von 80 Metern vernetzt. Unmittelbar hangseitig und parallel zum Radweg, der dann auch wieder befahrbar sein wird, wird eine 30 Meter dauerhafte Betonleitwand installiert.

Reha-Einrichtung in Aflenz

Bei der Pressekonferenz waren auch Landesrat Hannes Amesbauer und LAbg. Philipp Könighofer mit von der Partie: Sie kündigten an, sich weiter gegen die Schließung des Bezirksgerichtes in Mürzzuschlag zu stemmen. „Die ländliche Region darf nicht weiter ausgedünnt werden, dazu wird es auch eine parlamentarische Anfrage an die Justizministerin geben“, kündigen sie an.

Auch der Fortbestand der Reha Aflenz liegt der FPÖ auf dem Herzen. Amesbauer, der bei mehreren Treffen mit Gesundheitsministerin und PVA dabei war, sagt: „Hier ziehen alle großen Parteien im Land an einem Strang.“ Klar sei auch, dass die PVA als Betreiber einen Partner haben möchte und – sollte es tatsächlich einen Fortbestand geben – ausbauen will.