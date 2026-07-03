Die Polizei hat im deutschen Anklam in Mecklenburg-Vorpommern einen stark betrunkenen Lenker eines Schul- und Linienbusses aus dem Verkehr gezogen. Die Exekutive war am Donnerstagnachmittag um 15.40 Uhr aus dem Umfeld des Fahrers über eine mögliche Trunkenheit informiert worden, berichtet das Polizeipräsidium Neubrandenburg in einer Aussendung.

Strafverfahren eingeleitet

Im Zuge der Verkehrskontrolle rochen die Beamten bereits beim Öffnen der Schulbustür Alkohol. Sie führten beim 43-jährigen Deutschen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,73 Promille ergab. Im Bus befanden sich laut dpa zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Fahrgäste. Es sei aber nicht auszuschließen, dass der alkoholisierte Lenker zuvor Passagiere – auch Kinder – befördert haben könnte.

Infolgedessen stellte die Polizei den Führerschein des Buslenkers sicher. Er durfte nicht mehr weiterfahren. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Gegen den 43-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Absolutes Alkoholverbot

Für Busfahrer gilt in Deutschland und Österreich ein absolutes Alkoholverbot. Konkret bedeutet dies, dass hierzulande für Inhaber eines Führerscheins der Klasse D 0,1 Promille nicht überschritten werden dürfen. Für Fahrten mit dem Privatauto gilt die 0,5-Promille-Grenze. Wobei Lenker schon ab diesem Blutalkoholspiegel Experten zufolge kein Fahrzeug mehr zuverlässig lenken können.