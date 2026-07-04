Freitagabend fand am Domplatz in Klagenfurt zum sechsten Mal das Fest „Svobodni! Befreit!“ statt. Unter dem Motto „Nit lei lossn“ – dem Thema des Kultur-Schwerpunktjahres 2027 – wolle man damit ein Zeichen setzen, um die demokratischen Grundwerte in unserer Gesellschaft zu stärken, sagt Mitinitiatorin Nadja Danglmaier: „Wir möchten uns gegen jegliche Form der Ausgrenzung und Diskriminierung stellen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt für ein friedliches Zusammenleben in Kärnten/Koroška und in Europa stärken.“

Bischofsvikar Hans-Peter Premur (rechts) und Imam Adnan Gobeljić © Marsel Osovska

„Wir feiern das Kriegsende, die Freiheit, den historischen und aktuellen Widerstand“, so Nadja Danglmaier, die Mitinitiatorin der Initiative und des Festes, „Wir alle sind hier, weil wir an eine Zukunft glauben, in der die Vielstimmigkeit der Erinnerungen Platz hat. Wir stehen für eine Erinnerungskultur, die die Vergangenheit umsichtig aufarbeitet – wissenschaftlich, ohne blinde Flecken, ohne Schönfärberei.“

Wäscheleine mit Ideen

Das Fest wird von der Initiative Koroška/Kärnten gemeinsam erinnern/skupno ohranimo spomin, eingebettet in den Verein Memorial Kärnten/Koroška, seit 2021 organisiert. Im Laufe des Abends entstand auf einer Wäscheleine ein bunter Reigen an Ideen und Visionen. Raumkünstlerin Majda Krivograd zeichnete für die Gestaltung des Platzes verantwortlich. Bischofsvikar Hans-Peter Premur und Imam Adnan Gobeljić bestärkten mit ihrem interreligiösen Einschub die Anwesenden und Organisatoren.

Neue Stele

Beim Gedenkstein am Domplatz wurde zudem eine Stele aufgestellt, auf der der Begriff „Partisanen“ konkretisiert wird. „Der Begriff ,Partisanen‘ in der Inschrift fasst sowohl den bewaffneten antifaschistischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs als auch Gewaltakte im Kontext der unmittelbaren Nachkriegszeit zusammen. Diese Darstellung ist irreführend“, so Elisabeth Klatzer. Hier würde der von den Alliierten anerkannte Begriff „Partisanen“, die dem Nationalsozialistischen Regime Widerstand leisteten und woran Kärntner Slowenen maßgeblich beteiligt gewesen waren, mit Einheiten der jugoslawischen Volksarmee, die im Mai 1945 Greueltaten verübten, vermischt. Zur Präzisierung wurde auf der Stele ein von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erarbeiteter Text angebracht.