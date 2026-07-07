Haring Kommunikation bietet Beratung, Service und maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Telefonie, EDV, Netzwerke und Sicherheit an. Zu den Kunden zählen sowohl mittelständische Unternehmen als auch öffentliche Einrichtungen. Heuer feiert das in Trautenfels ansässige Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen.

Chef Harald Haring zeigt sich besonders stolz auf „die langjährigen Partnerschaften, die wir aufbauen konnten“. Ein wesentlicher Baustein für diesen Erfolg seien seine treuen Mitarbeiter, so der Gründer und Inhaber. Darunter zwei besonders loyale, die bereits seit fast 20 Jahren im Unternehmen tätig sind.

Auszeichnung der Wirtschaftskammer

In Lassing führt Johannes Matlschweiger seit 1995 den Matlschweigerhof, der als „KUH-le Bio-Bauernhof-Hotel-Pension“ eine beliebte Urlaubsdestination für Familien ist. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens im Vorjahr überreichten Regionalstellenobmann Egon Hierzegger und Regionalstellenleiter Christian Hollinger von der Wirtschaftskammer Ennstal/Salzkammergut kürzlich eine Jubiläumsurkunde.