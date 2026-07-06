20 Mitglieder des Wörschacher „Burgvereins Wolkenstein“ haben sich unlängst auf die Reise gemacht und dem Burgbauprojekt in Friesach an der steirisch-kärntnerischen Landesgrenze einen Besuch abgestattet. Dort hat man 2009 damit begonnen, auf einem Hügel eine Höhenburg zu bauen, und zwar ohne moderne Hilfsmittel und nur mit dem Handwerkswissen aus längst vergangenen Zeiten. Voraussichtliche Bauzeit: 40 Jahre.

Die Wörschacher Besucher bekamen eine Führung über die Baustelle, wo sie in eigens errichteten Werkhütten Handwerkern bei ihrer mühevollen Arbeit über die Schulter schauen durften. Danach schritt man, ausgestattet mit viel neuem Wissen, zu einer ausgiebigen Stärkung. Im Anschluss nahm ein Teil der Gruppe den steilen Anstieg zur Burgruine Petersberg auf sich, wo ein beeindruckender Ausblick wartete.

In den frühen Abendstunden traten die Wörschacher die Heimreise an, den erlebnisreichen Tag ließen sie beim Maibaumumschneiden in ihrer Heimatgemeinde ausklingen.