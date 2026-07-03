Eine Halbzeit lang war alles drinnen, mit dem 2:0 waren aber wohl auch die größten Fußballoptimisten verstummt. Spaniens Nationalteam war dem unsrigen einfach überlegen, in vier WM-Spielen auf die Nummern Eins und Zwei der Welt zu treffen – richtig glücklich können heimische Fußballfans also nicht sein. Und doch hat das Abenteuer richtig Spaß gemacht, vor allem, weil plötzlich auch auf den heimischen Straßen und Plätzen wieder etwas los war und der Fußball eine lang vermisste Euphorie entfachte.

In Voitsberg etwa wurde spontan eine Public-Viewing-Arena am Michaeliplatz errichtet. Zuvor spielte die Band „Supercombo“ auf, zahlreiche Besucher und Besucherinnen fanden sich aber auch fürs Fußballspiel ein; und (vielleicht auch wegen Präsident Van der Bellens launigem Aufruf) auch viele Kinder waren diesmal dabei. Noch dazu spielte das Wetter mit, einem trotz der Niederlage fröhlichen Abend stand also nichts im Weg. Die Donnerstage am Michaeliplatz gehören künftig aber wieder gänzlich der Reihe „Konzerte am Michaeliplatz“.

Ebenso war es auch im MadClub Košir in Bärnbach. Erst vor wenigen Wochen wurde dort ja der Outdoor-Großbildschirm errichtet, seither bietet der MadClub Fußball am laufenden Band. Im Vorfeld der Begegnung in Los Angeles war auch die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach für den MadClub im Einsatz. Wirtin Xandi Košir freute sich: „Ein herzliches Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach für das Bewässern der Schotterstraße und das Ermöglichen eines staubfreien Fußballabends beim MadClub Košir.“ Perfekte Bedingungen also für die Gäste, die dafür sorgten, dass im MadClub richtig viel los war.

Bei Charlys Cafe in Köflach und bei der Tankstelle Tschuchnigg in St. Stefan ob Stainz gab es ebenfalls Public-Viewings. Wie auch beim Wiednermichl in Krottendorf-Gaisfeld. „Rund 40 Leute sind gekommen“, schildert Ronny Hohl, „das war jetzt nicht der große Andrang, aber die Spannung war groß“. Begonnen hat der Abend wie jeden Donnerstag mit einem Pubquiz, bei dem diesmal auch viele Fußballfragen eingebaut wurden. Außerdem servierte Hohl Black-Angus-Fußballburger. Ursprünglich hatte er vor, sämtliche Österreich-Spiele bei der WM zu übertragen, da die Reise des Nationalteams nun aber zu Ende ist, wird es auch beim Wiednermichl bis auf weiteres kein Live-Spiel mehr geben. „Es sei denn, es gibt Anfragen von Gruppen, da sind wir natürlich flexibel“.

Dichter Terminplan

Grundsätzlich hat das Wirteehepaar Diandra Lechner und Ronny Hohl aber ohnehin viel um die Ohren: Am Samstag, 4. Juli, das Voitsberger Stadtfest; die Quiz-Abende sind wieder richtig angelaufen, außerdem fiebern sie schon dem großen Metal &Tattoo Festival entgegen, das von 6. bis 9. August beim Wiednermichl stattfindet und Bands wie „Psych“ oder „Among Rats“ auf die Bühne bringt. „Und im Herbst beliefern wir dann als Caterer auch noch die Schulen und Kindergärten von Köflach, fad wird uns also auch ohne Fußball nicht.“