Die Branchen Straßentransport, Bau, Security und Events sowie Hotel, Gastronomie und Tourismus stehen im Fokus des Maßnahmenplans zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping. Das haben Finanz- und Sozialministerium vereinbart. Damit setzt die Finanzpolizei ihre Tätigkeit insbesondere in jenen Branchen fort, in denen aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Datenlage ein erhöhtes Risiko für Lohn- und Sozialdumping besteht.

Besonders im Auge haben die Kontrollore die grenznahen Regionen im Süden und Osten und damit auch die Steiermark und Kärnten. Konkret geht es um Unternehmen, die vom Ausland nach Österreich herein arbeiten. Vorgesehen sind bundesweite Einsatztage je Halbjahr, um die generalpräventive Wirkung der Kontrollen zu stärken, Sozialbetrug zu unterbinden und fairen Wettbewerb für heimische Firmen zu garantieren. Dabei werden insbesondere betriebliche Fahrzeuge und deren Insassen im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen nach dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz überprüft.

Im Vorjahr rund 5,4 Millionen Euro an Strafen

Die Finanzpolizei hat im Vorjahr 1.327 Betriebe aus dem Ausland und 3.691 entsandte Beschäftigte überprüft. Insgesamt beantragte die Finanzpolizei im Jahr 2025 Geldstrafen in Höhe von rund 5,37 Millionen Euro. Damit sind die beantragten Geldstrafen gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sagt dazu: „Durch die Bekämpfung von Steuer- und Abgabenbetrug stärken wir alle Steuerehrlichen. Aus diesem Grund gilt: Keine Toleranz bei Steuerbetrug.“ Und Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) fügt hinzu: „Wer Beschäftigte unterbezahlt oder gesetzliche Standards umgeht, schadet den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, entzieht unserem Sozialstaat wesentliche Einnahmen und verschafft sich unfaire Wettbewerbsvorteile.“