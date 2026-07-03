Osttirol trauert um den Kunstliebhaber Erich Mair. Zu großem Dank verpflichtet war ihm auch „Kärntner in Not“: 2006 organisierte der Egger-Lienz-Experte für die Aktion eine Kunstschau im Sudhaus Villach, die Versteigerung erzielte einen Erlös von 29.267 Euro. Den Riesenerfolg toppte Mair 2008: 42.724,11 Euro erzielte eine weitere Versteigerung im Villacher Sudhaus für „Kärntner in Not“. Dass einem auf dieser Welt nichts allein gehöre, habe ihm seine Mutter gelehrt, sagte Mair einst. Es wurde zu seinem Lebensmotto. Er gründete eine der größten privaten Kunstsammlungen in Osttirol. Hunderte Werke versteigerte er zu wohltätigen Zwecken, auch für die Lebenshilfe und den Tierschutz. 2016 stellte Mair zuletzt Jungnickl-Drucke für „Kärntner in Not“ zur Verfügung und spendete 10.000 Euro.