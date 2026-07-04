Klimawandel-Anpassungsmodellregionen (Klar!) gibt es seit mittlerweile zehn Jahren. Bei der Klar!-Haupttagung in Bad Ischl wurde jüngst nicht nur das Jubiläum gefeiert, man kürte auch die Klar! Manager des Jahres.

Über den Titel durfte sich Martin Gebeshuber von der Klar! Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen freuen. „Unter seiner Leitung ist es gelungen, Klimawandelanpassung als zentrales Zukunftsthema in einer der bedeutendsten Landschaften Österreichs zu verankern“, heißt es. Und: Er habe es geschafft, „mit Gemeinden, Bildungseinrichtungen und Bevölkerung einen Plan für eine klimafitte Zukunft zu entwickeln“.

Gebeshuber erklärte: „Klimawandelanpassung gelingt nur, wenn sie von der gesamten Region getragen wird. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für die Arbeit aller Beteiligten.“ Was ihn besonders freut: Katja Weirer von der Nachbar-Region Naturpark Ötscher Tormäuer wurde Managerin des Jahres. „Mit ihr arbeite ich an einem Projekt, wo wir Wiesensaatgut sammeln und auf kommunalen Flächen aufbringen wollen.“