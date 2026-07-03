Was tun gegen die Hitze? In vielen Schulen ist man bei Temperaturen jenseits der 30 Grad mit dem Latein am Ende. Das weiß auch die Klagenfurter Stadtpolitik, die jetzt reagiert.

Nun fiel der Startschuss für die Erstellung eines Hitzeschutzkonzepts für die Volks- und Mittelschulen in Klagenfurt. Im ersten Schritt erheben die Abteilungen Bildung und Facility Management den Ist-Zustand und bilden auf dessen Basis einen Maßnahmenkatalog. Dieser legt fest, welche Maßnahmen an welchem Standort notwendig und umsetzbar sind. „Wo brauchen wir eine Klimaanlage, wo reichen neue Jalousien aus und wo kann man mit Beschattungsmöglichkeiten arbeiten? Das alles wird jetzt erarbeitet“, sagt Bildungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ), der gemeinsam mit Facility-Management-Referent Julian Geier (ÖVP) das langfristig gedachte Konzept in Auftrag gibt.

Schule mit Gartenschlauch gekühlt

Die Stadt verantwortet 16 Volksschulen und sieben Mittelschulen. Viele sind in bis zu 60 Jahre alten Gebäuden untergebracht, die mit klimaresilienter Bauweise nichts zu tun haben. Das führte in der vergangenen Hitzewelle zu Notsituationen und unkonventionellen Gegensteuerungsideen. Vor lauter Verzweiflung griff man in der Volksschule Spitalberg zum Gartenschlauch und besprühte Fenster und Fassaden mit Wasser, um die hohen Temperaturen in den Klassenräumen zumindest kurzzeitig zu senken. „Es gibt Schulen, die mit großen Problemen kämpfen“, sagt Geier, der sich für alle Standorte „individuelle und effiziente Lösungen“ erwartet.

Rabitsch möchte spätestens im Dezember erste Ideen sehen. Erst dann könne man mögliche Investitionen beziffern, sagen Geier und Rabitsch unisono. Anschließend sollen ähnliche Konzepte für Kindergärten und Krabbelstuben sowie die Klagenfurter Amtsgebäude folgen. Denn auch im Rathaus sucht man in einigen Büros vergeblich nach Klimaanlagen.