Irgendwann weiß man selbst nicht mehr so genau, wo die Glocken jetzt bimmeln – in der Serie oder doch irgendwo da draußen bei einem selbst? So etwas nennt man bekanntlich „Point of no Return“, also jenen Kipppunkt, an dem es eh schon zu spät ist. Im Fall von „Widow‘s Bay“ (Apple TV) hat man sich also schleichend und unbewusst der Hauptfigur angenähert: Tom Loftis (Matthew Rhys) ist Bürgermeister auf einer kleinen Insel in Neuengland, die Touristen marschieren geballt gern anderswo auf: Martha‘s Vineyard oder Cape Cod.

Als er es endlich schafft, einen Reisereporter der „New York Times“ herzulotsen, um das Inselchen auf die touristische Sehnsuchtskarte zu hieven, scheint sein Plan aufzugehen. Dezent erschwert wird er, weil die schrullige Einwohnerschar, manche mehr, manche weniger, ein ausgeprägtes Faible für Schauergeschichten hat: Nebel, der sich Leute krallt, zudringliche Meerhexen, Wiedergänger und möglicherweise noch was anderes, was man unter „die Insel ist erwacht“ subsummieren kann, wie es einer der Bewohner eindringlich wispert. Loftis tut das gerne als hinterwäldlerisches Faible für Lokalkolorit ab, das dem Ort die Zukunft raubt.

Jetzt könnte man natürlich glauben, dass es mit dem Horror so richtig losgeht. Ja und nein. Der Witz an der Sache – es ist viel Witz in der Sache und trotzdem geht es bergab mit Loftis, der zunehmend in seinem ganz persönlichen Glaubenskrieg zwischen die eigenen Fronten gerät: An ihm zerrt das krampfhafte Festhalten an der Logik, die nun mal keine Meerhexen vorsieht, und dem, was da jetzt wirklich sein könnte. Gut, es gibt Indizien, Vorfälle, viel klärt sich auf, manches aber bleibt rätselhaft und viel davon ist wirklich komisch. Gut möglich ist aber auch, dass er manches auch nur träumt. Was weiß man schon?

Hinzu kommt das Personal der Insel, das aus den Kisten Eigenbrötler, Mitläufer, Harmlose, Querulanten und Undurchschaubare bestückt wird – wer ist hier loyal, wer ein Hütchenspieler und wer ist hier einfach nur verpeilt? Diese Verdichtung an Fragezeichen macht nicht nur Loftis nervös.

Fabelhafte Besetzung: Jeff Hiller und Kate O’Flynn arbeiten im Bürgermeisterbüro © Apple TV

In Summe ist das Spiel mit den Möglichkeiten eine perfide Trickkiste, über die man wie über eine Rumpelpiste holpert – ein bissl Schrecken, ein bissl Aufatmen und manchmal leicht an der Hysteriekurve kratzend. Eines zeigt sich klar: Es gibt schlichtweg kein Idyll. Es empfiehlt sich, auf Sicht zu fahren und die Monster prophylaktisch einzuplanen.