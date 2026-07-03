In der Stadtgalerie Judenburg wird bis 1. August die Ausstellung „Aquarelle & Kleinplastiken“ von Josef Trippolt und Wolfgang Kober gezeigt.

Zur Vernissage begrüßten Vizebürgermeister Thorsten Wohleser und Kurator Helmuth Ploschnitzigg die Besucher. In einer kurzen Einführung stellte Ploschnitzigg die beiden Künstler vor.

Josef Trippolt, Koch und Inhaber eines Gourmet-Restaurants in Bad St. Leonhard, widmet sich mit großer Leidenschaft der Aquarellmalerei. Für Trippolt liegen Kunst und Kulinarik eng beieinander: „Ein Gericht muss nicht nur gut schmecken, es muss auch berühren – genauso wie die Kunst.“

Einen kraftvollen Kontrast dazu bilden die Arbeiten von Wolfgang Kober. Der ausgebildete Bildhauer ist seit 2020 freischaffend tätig. Bronze-Stiere stehen im Mittelpunkt seines Schaffens und symbolisieren Stärke und Ursprünglichkeit. „Seit frühester Kindheit beschäftigt mich der Stier“, so Kober.

Die Ausstellung ist jeweils freitags und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.