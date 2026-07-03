Zwischen Stockrosen, knorrigen Bäumen und verwunschenen Gartenecken wird gelesen, zugehört, gejausnet und diskutiert: Zum fünften Mal verwandelt Gitta Rupp ihren Garten an der Alten Weinstraße in einen „Freiluftsalon ohne jede Attitüde“. Birgit Krenn, Harald Letonja, Marianne Leersch, Ursula Markowitsch und die Gastgeberin selbst lesen aus ihren Texten. Ein gemeinsames Motto gibt es bewusst nicht – jede und jeder entscheidet selbst, welche Gedanken, Geschichten und persönlichen Einblicke preisgegeben werden.

So unterschiedlich die Schreibenden sind, so verschieden soll auch das Gehörte sein. Markowitsch komme mit einer „feinen Feder“ und lyrischen Texten, Letonja hingegen „tänzelt durch die Sprache“, erzählt Rupp. Er übersetzt unter anderem Lieder und setzt Wörter und Buchstaben spielerisch neu zusammen. Auch die weiteren Autorinnen bringen ganz eigene Zugänge, Tonlagen und Erfahrungen mit. Ein gemeinsames Motto gibt es bewusst nicht. Gerade diese Vielfalt mache den Reiz aus: „Wer zum Stift greift, gibt immer ein Stück Selbstoffenbarung preis.“

Mehr als Wein und Radfahren

Rupp, Jahrgang 1946, war Lehrerin, Bio-Weinbau-Pionierin und arbeitet heute als psychosoziale Beraterin, Deutschtrainerin und Autorin. Zuletzt veröffentlichte sie die autobiografisch geprägte Erzählung „Mein Vater Nirgendwo“.

Mit der Vorlese will Rupp nicht nur eingefleischte Literaturfans erreichen. Denn Gäste und Einheimische würden rund um die Weinstraße mitunter mehr suchen als „Wein trinken, essen und Rad fahren“. Im Stockrosengarten sollen daher nicht nur Texte erklingen, sondern auch Gespräche entstehen, neue Blickwinkel aufgehen und Menschen miteinander ins Reden kommen. „Es wertet eine Gegend auf, wenn man die Vielfalt auch im Kulturellen sehen kann“, sagt Rupp. Der Garten soll an diesem Nachmittag genau dafür Raum bieten.