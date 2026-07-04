Die Arbeitsmarktlage im Bezirk Murau präsentiert sich positiv: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen um 5,4 Prozentpunkte zurückgegangen. Insgesamt waren Ende Juni 261 Personen beim AMS Murau arbeitslos gemeldet, davon 104 Frauen und 157 Männer. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei den Männern aus.

Mit einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent (Stand Mai 2026) weist der Bezirk Murau weiterhin den niedrigsten Wert aller steirischen AMS-Geschäftsstellen auf und erreicht damit Vollbeschäftigung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote um 0,1 Prozentpunkte gesunken, während sie steiermarkweit bei 6,2 Prozent liegt.

Erfreulich entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im Bezirk bei jungen Menschen unter 25 Jahren sowie bei Personen im Haupterwerbsalter, wo deutliche Rückgänge verzeichnet wurden. Lediglich bei den über 50-Jährigen wurde ein leichter Anstieg beobachtet.

101 Personen nahmen Ende Juni an einer Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme teil. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt auf einem guten Niveau: 202 offene Stellen waren beim AMS gemeldet. Im Laufe des Monats wurden 81 neue Stellenangebote registriert. Sechs sofort verfügbare Lehrstellensuchende standen zehn offenen Lehrstellen gegenüber.

Lage im Bezirk Murtal

Die Arbeitsmarktlage im Bezirk Murtal zeigt Ende Juni eine gegenüber dem Vorjahr angespanntere Entwicklung. Insgesamt waren 1656 Personen beim AMS arbeitslos vorgemerkt, das sind 146 Personen beziehungsweise 9,7 Prozent mehr als im Juni 2025. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, wobei der Anstieg bei den Männern etwas stärker ausfiel.

Über alle Altersgruppen hinweg zeigt sich eine Zunahme der Arbeitslosigkeit. Besonders deutlich war diese bei Personen im Haupterwerbsalter. Auch bei Jugendlichen unter 25 Jahren sowie bei Personen ab 50 Jahren wurden mehr Arbeitslose verzeichnet als im Vorjahr. Die Zahl der arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländer stieg ebenfalls an.

Parallel dazu nahmen Ende Juni 432 Personen an einer Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme teil. Das entspricht einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Die Arbeitslosenquote lag Ende Mai 2026 bei 5,6 Prozent und damit um 0,5 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres. Sie blieb jedoch weiterhin unter dem steiermarkweiten Wert von 6,2 Prozent.

Bei den offenen Stellen zeigt sich ein gemischtes Bild: Ende Juni waren 581 offene Stellen gemeldet und damit etwas weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig wurden im Laufe des Monats 340 neue Stellen beim AMS gemeldet.

Lediglich zwei sofort verfügbare Lehrstellensuchende standen Ende Juni 58 offenen Lehrstellen in unterschiedlichsten Branchen gegenüber.

Betrachtet nach Wirtschaftsbereichen verzeichneten vor allem das Bauwesen, das Verkehrswesen sowie die wirtschaftlichen Dienstleistungen die stärksten Anstiege bei der Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen.