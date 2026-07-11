Der Sprung ins kühle Wasser und der Duft von Pommes – kaum ein Ort weckt so viele Sommererinnerungen wie das Freibad. Gerade während der vergangenen Hitzewelle sorgten öffentliche Bäder für die nötige Abkühlung. So auch in Weng, einer kleinen Ortschaft in der Gesäuse-Gemeinde Admont: „Es ist wie im Paradies hier. Aber ohne die vielen Freiwilligen gäbe es das Bad nicht mehr“, erzählen die Wengerinnen Renate Wolf und Traudi Lamprecht.

Denn 2020 stand es kurz vor dem Ende: Die Gemeinde sah sich nicht mehr in der Lage, es zu finanzieren, und kündigte die Schließung an. Daran konnte auch eine Petition mit knapp 800 Unterschriften nichts ändern. Um das beliebte Freibad zu retten, gründeten sechs engagierte Bürgerinnen und Bürger kurzerhand den „Verein zur Erhaltung des Wenger Freibades“. „Wenn wir gewusst hätten, was da alles auf uns zukommt, hätten wir uns das vielleicht noch mal überlegt“, erzählt der Mitbegründer und ehemalige Obmann Hans-Joachim Maierhofer lachend.

Ein Treffpunkt für Jung und Alt

Denn mit Wasser einlassen und Eis verkaufen sei es noch lange nicht getan, es stecke viel mehr dahinter. „Das fängt mit der Beschaffung der Chemie für das Wasser an, das ist eine eigene Wissenschaft. Auch die Becken müssen täglich gereinigt werden“, sagt Vereinsobmann Andreas Erlinger. Zusätzlich betreibt der Verein ein kleines Buffet, auch Veranstaltungen werden organisiert. Laut Maierhofer helfen mittlerweile zwischen 50 und 60 Freiwillige mit. „All das ist nur in einem Ort, wo die Gemeinschaft so gut ist, möglich“, erklärt er.

Andreas Erlinger ist seit 2026 Obmann des Vereins © KLZ / Lena Haslinger

Die Anlage wird mit viel Liebe zum Detail betrieben. „Ohne die engagierten Vereinsmitglieder würde es nicht funktionieren. Der Erhalt liegt uns allen wirklich am Herzen“, erzählt Erlinger. Neben dem Buffet mit Sitzmöglichkeiten gibt es bequeme Liegestühle, einen Volleyballplatz und eine überdachte Lounge mit Fernseher. Die jüngsten Badegäste können in einem eigenen Kinderbecken plantschen, auch Kinderschwimmkurse werden angeboten. „Tatsächlich kommt fast der ganze Ort ins Freibad. Es ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.“

Schwimmen rund um die Uhr

Tageskarten gibt es in Weng nicht, wer hier schwimmen will, muss sich eine Saisonkarte kaufen. Die günstigste Variante, jene für eine Person, gibt es um 35 Euro, eine Familienkarte kostet 75 Euro. Mit einem Zugangscode kommt man fast rund um die Uhr ins Freibad. „Das Angebot wird sehr gut angenommen. Bis jetzt haben wir 152 Saisonkarten verkauft. Mit dem Kauf wird man auch gleich Vereinsmitglied“, berichtet Erlinger.

Wenn man die Partner- und Familienkarten einberechne, habe der Verein aktuell knapp 400 Mitglieder. Die Mitgliedsbeiträge und die Einnahmen vom Buffet sowie den Veranstaltungen werden reinvestiert. Die Gemeinde verlangt nur einen symbolischen Euro für die Pacht, alles Weitere bezahlt der Verein aus eigener Kasse. Vor Kurzem mussten beispielsweise das Dach und der Zaun repariert werden. „Da kommen schon hohe Summen zusammen. Aber im Großen und Ganzen geht es sich gut aus. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben“, so Erlinger.