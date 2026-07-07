„Ich bin vielleicht der einzige Italiener, der sich nicht für Fußball begeistern kann“, lacht Tullio Mazzucco aus Italien im Gespräch. Der Mann ist in einem ganz kleinen Dorf auf 850 Metern Seehöhe in den Dolomiten geboren. „Mich hat immer nur Eishockey interessiert.“

Dem ist er nun ein Stück näher gekommen, wenngleich auch nur in kulinarischer Form. „Tullio“, wie ihn alle bei seinem Vornamen nennen, hat das Restaurant im Sportzentrum Kapfenberg übernommen.

Das Freibad in Kapfenberg © KLZ / Christian Huemer

Es ist am Scheitelpunkt zwischen Eishockeyhalle, Frei- und Hallenbad von allen Bereichen zugänglich. Aktuell wird natürlich im Freien geplanscht und damit ist vor allem sein Eis ein echter Renner.

„Wir produzieren es selbst und freuen uns, dass es so gut angenommen wird“, sagt er. Das System müsse sich insgesamt noch etwas einspielen. „In Kürze kann man auch mit Kredit- und Bankomatkarte bezahlen.“

Langsam wachsen

Das volle kulinarische Programm wird erst nach und nach wachsen: Mit den eigenen Pizzen wird im Herbst gestartet, Pizzakoch „Salvatore“ aus Italien ist allerdings schon mit von der Partie. Dazu muss man auch wissen: Tullio betreibt auch die Pizzeria „Little Italy“ in Pernegg, ebenfalls beim Freibad.

Dort wird er auch weitermachen. „Das ist mein Baby“, sagt er, wenngleich noch nicht ganz klar ist, in welchem Rahmen. Aktuell gehört seine ganze Aufmerksamkeit dem neuen Standort in Kapfenberg.

Kapfenberg ist „eine andere Liga“

Dort möchte er auch die Räumlichkeiten adaptieren und etwas abändern. „Die Stadt Kapfenberg ist schon noch einmal eine andere Liga, wir sind froh, dass wir hier so gute Abläufe und Rahmenbedingungen vorfinden.“

Im Freibad möchte er auch an einigen Stellschrauben drehen, damit die kulinarische Versorgung rascher erfolgen kann. „Bisher musste man sich zuerst anstellen, um ein Getränk oder einen Kaffee zu kaufen und dann erneut, um den Pfandeinsatz zurückzuholen. Da überlegen wir uns etwas Neues.“